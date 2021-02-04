Bodrumspor hedefe koşuyor
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Bodrumspor hedefe koşuyor

04.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:01
Bodrumspor hedefe koşuyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor'u deplasmanda 1-0 yenen Bodrumspor, Play-Off potasına çok yaklaştı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor'u deplasmanda 1-0 yenen Bodrumspor, Play-Off potasına çok yaklaştı. Son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan yeşil-siyahlılar 6'ncı sıraya yükseldi. Bodrumspor'un 5'inci basamakta yer alan Sakaryaspor'la arasında sadece 2 puan fark kaldı. Teknik direktör Tahsin Tam, hak ettikleri yere en kısa sürede geleceklerine inandığını dile getirdi. Takımını kutlayan Tam, "İnanıyorum ki hedefimize ulaşacağız. Emin adımlarla bu yolda ilerliyoruz. Önümüzde çok maç var. Her karşılaşmayı ayrı ayrı değerlendirip serimizi devam ettireceğiz" dedi.

Bodrumspor gelecek hafta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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