Bodrumspor hayata döndü

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Kırşehir Belediyespor'a 1-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Bodrumspor, Mamak Futbol Kulübü deplasmanında rahat kazanarak iddiasını sürdürdü.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Kırşehir Belediyespor'a 1-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Bodrumspor, Mamak Futbol Kulübü deplasmanında rahat kazanarak iddiasını sürdürdü. Ankara'da 3-0 galip gelen yeşil-beyazlılar 55 puana yükselerek 6'ncı sıraya çıktı. Teknik direktör Tahsin Tam, Play-Off barajıyla aralarında 2 puan fark bulunduğunu belirterek, "Yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz. Mamak galibiyeti bizim için çok değerli oldu. Kalan 6 maçımız final niteliğinde. Seri yakalayıp sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" dedi.

Bodrumspor kalan 6 müsabakasında Pendikspor, Tetiş Yapı Elazığspor (D), Bayburt Özel İdarespor, Serik Belediyespor (D), Karabükspor ve Turgutluspor (D) ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı