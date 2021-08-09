Bodrumspor Harun ve Sergen'le anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Bodrumspor, geçen sezon Antalyaspor'dan kiraladığı 2 eski oyuncusunu bu kez bonservisleriyle transfer etti.