Bodrumspor gurbette terleyecek
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olan 26 puanlı Bodrumspor, yarın Ankaraspor'la deplasmanda puan mücadelesine çıkacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olan 26 puanlı Bodrumspor, yarın Ankaraspor'la deplasmanda puan mücadelesine çıkacak. Osmanlı Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı Ali Eren müsabakada görev alamayacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Ankaraspor'u yenecek güçte olduklarını söyledi.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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