Bodrumspor frene bastı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrumspor frene bastı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor frene bastı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Silahtaroğlu Vanspor ve Somaspor galibiyetleriyle zirve yarışına tekrar ortak olan Bodrumspor, Ankaraspor'a deplasmanda tek golle yenilerek darbe aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Silahtaroğlu Vanspor ve Somaspor galibiyetleriyle zirve yarışına tekrar ortak olan Bodrumspor, Ankaraspor'a deplasmanda tek golle yenilerek darbe aldı. Galibiyet serisini sürdüremeyen yeşil-beyazlılar bu sonuçla 26 puanla Play-Off potasının dışında kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, hesapta olmayan bir mağlubiyetle evlerine döndüklerini belirterek, "Maça moralli çıktık. Çok erken kalemizde golü gördük. Ardından skoru çevirebilmek adına pozisyonlarımız oldu. Maalesef fırsatları değerlendiremedik. Ancak yeniden toparlanacak gücümüz ve kalitemiz var" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title