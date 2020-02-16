Haberler » Spor » Bodrumspor fren yaptı - Spor

Bodrumspor fren yaptı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Vanspor ve Eyüpspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, GMG Kastamnuspor deplasmanında frene bastı.

16.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:18
Bodrumspor fren yaptı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Vanspor ve Eyüpspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşan Belediyesi Bodrumspor, GMG Kastamnuspor deplasmanında frene bastı.

Rakibine tek golle boyun eğen yeşil-beyazlılar alt sıralardan uzaklaşamadı. Teknik direktör Tarık Daşgün, Kastamonuspor yenilgisini telafi edeceklerini söyledi. Daşgün, "Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Sahaya mutlak galibiyet için çıkmıştık, olmadı. Hatalarımızdan ders çıkarıp yeniden çıkış yakalayacağız" diye konuştu.Öte yandan Bodrumspor çarşamba günü evinde Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek. 


- Bodrum
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler