Bodrumspor fırsat kaçırdı

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 yenilen Bodrumspor, Play-Off yolunda büyük fırsatı kaçırdı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 yenilen Bodrumspor, Play-Off yolunda büyük fırsatı kaçırdı. Bu sonuçla sıralamada 58 puanla 6'ncı basamakta kalan yeşil-beyazlılar, rakiplerinin de yenildiği haftayı değerlendiremedi. Bodrumspor'un ilk 5 için kıyasıya yarıştığı Kırklarelispor dış sahada Etimesgut belediyespor'a 2-1 kaybederken, Silahtaroğlu Vanspor da yine deplasmanda Turgutluspor'a aynı skorla boyun eğdi. Teknik direktör Tahsin Tam, bitime 4 maç kala üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Tahsin Tam, "Bodrumspor olarak hedefimizden lig bitine kadar vazgeçmeyeceğiz. Kritik maçlar bizi bekliyor. Kalan 4 karşılaşmamızı kazanıp rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Ancak sonuçta hedefe ulaşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı