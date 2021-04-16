Bodrumspor fırsat kaçırdı
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Bodrumspor fırsat kaçırdı

Bodrumspor fırsat kaçırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 yenilen Bodrumspor, Play-Off yolunda büyük fırsatı kaçırdı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 yenilen Bodrumspor, Play-Off yolunda büyük fırsatı kaçırdı. Bu sonuçla sıralamada 58 puanla 6'ncı basamakta kalan yeşil-beyazlılar, rakiplerinin de yenildiği haftayı değerlendiremedi. Bodrumspor'un ilk 5 için kıyasıya yarıştığı Kırklarelispor dış sahada Etimesgut belediyespor'a 2-1 kaybederken, Silahtaroğlu Vanspor da yine deplasmanda Turgutluspor'a aynı skorla boyun eğdi. Teknik direktör Tahsin Tam, bitime 4 maç kala üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Tahsin Tam, "Bodrumspor olarak hedefimizden lig bitine kadar vazgeçmeyeceğiz. Kritik maçlar bizi bekliyor. Kalan 4 karşılaşmamızı kazanıp rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Ancak sonuçta hedefe ulaşacağız" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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