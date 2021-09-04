Bodrumspor evinde oynayacak
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Bodrumspor evinde oynayacak

Bodrumspor evinde oynayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona iddialı girmek isteyen Bodrumspor yarın sahasında Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona iddialı girmek isteyen Bodrumspor yarın sahasında Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak.

Teknik Direktör Tahsin Tam, sezona 3 puanla başlamak istediklerini söyledi. Tahsin Tam, "Yeni sezon tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. İlk maçlar zorlu geçer. Afyonspor maçı da kolay olmayacak. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyip sezona mutlu başlamayı hedefliyoruz" dedi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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