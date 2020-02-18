Bodrumspor evinde Bayburt Özel İdare Spor ile oynayacak

18.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:32

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda GMG Kastamonuspor'a 1-0 kaybeden Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın evinde orta sıralarda yer alan Bayburt İl Özel İdare Spor ile karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Erkan Engin düdük çalacak. Bodrumspor Teknik Direktörü Tarık Daşgün taraftarın desteği ile kazanacaklarını belirterek, "Kastamonuspor mağlubiyetini telafi edeceğiz. Ligde kolay maç yok ancak biz en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Kaynak: DHA