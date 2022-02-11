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Bodrumspor evinde 5'te 5 yapmak istiyor

Demirören Haber Ajansı, Fırat Akay - Spor
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Bodrumspor evinde 5'te 5 yapmak istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Bodrumspor 25'nci hafta mücadelesinde Serik Belediyespor'u konuk edecek.

BODRUM, MUĞLA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Bodrumspor 25'nci hafta mücadelesinde Serik Belediyespor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda yarın 13.00'da başlayacak karşılaşmada Eren Gökmen görev yapacak. Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, takımın ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptığını belirterek, "İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak 4 maçta gol yemeden 12 puan topladık. Geriye düştüğümüz rekabette kağıtlar tekrar karıldı diyebiliriz. Bodrumspor da bu yarışın içine yeniden girdi ve hedefimiz için sonuna kadar en iyi mücadeleyi vereceğiz. Ben şimdiden taraftarlarımıza seslenerek, aynı Sakaryaspor karşılaşmasındaki gibi tribünlerimizi dolduralım diyorum. Onlar tribünde, takımımız sahada, hep birlikte hedefimize ilerleyelim" dedi.


- Bodrum

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor

Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor, Haberler

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