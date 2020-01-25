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Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sivas Belediyespor'a deplasmanda 2-0 yenilerek son 4 karşılaşmasından puan alamayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak.

25.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:52
Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Belediyespor'a deplasmanda 2-0 yenilerek son 4 karşılaşmasından puan alamayan Belediyesi Bodrumspor yarın Belediyespor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Veli Karakaya'nın görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ev sahibi yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalıları Emre Özkan ile Oğuzhan Türk maçta görev alamayacak.


Kaynak: DHA
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