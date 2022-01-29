Bodrumspor Erdem'le imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasında yer alan Bodrumspor, Ankaraspor'dan golcü Erdem Çetinkaya ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sezonun ilk devresinde Ankaraspor forması giyen forvet oyuncusu Erdem Çetinkaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Erdem Çetinkaya'ya Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Ankaraspor formasını 17 maçta giyen 20 yaşındaki oyuncu 4 kez fileleri sarstı.

RAKİP LİDER SAKARYASPORLigde son iki karşılaşmasında Afjet Afyonspor'u 2-0, Diyarbekirspor'u da 1-0 yenerek ilk 5'in içine giren Bodrumspor, yarın lider Sakaryaspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 50, maraton ve kale arkaları 5 TL olarak belirlendi. Bodrumspor'da kırmızı kart cezalısı Muhammet Aran kritik maçta forma giyemeyecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor