Bodrumspor Emre Şahin'i Transfer Etti

İKİNCİ Lig'in yeni takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, futbolseverlerin Bucaspor'dan hatırladığı Ankaragücülü Emre Şahin'i renklerine bağladı. Bodrum'a gelerek bugün yönetimle masaya oturan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha sonra yeşi -beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Futbola 2008'de Belçika'da KVC Westerlo'nun altyapısında başlayan Emre Şahin A takımında yer bulamayınca 2010'da Portekiz'in Braga takımına transfer oldu. Braga U19 Takımı'nda forma giyen genç oyuncu, ertesi sezon Portekiz 2. Ligi'nde Vizela ile anlaştı ve 23 maçta oynama şansı yakaladı. 2012'te Bucaspor'a transfer olarak Türkiye macerasına başlayan Emre Şahin burada 4 sezon görev yaptıktan sonra geçen sezon Ankaragücü'ne transfer oldu.



Ankaragücü'nde 20 lig 1 kupa maçında görev yapan Emre Şahin, Bodrumsporlu olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Böylesine hızlı yükselen bir takımda oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum. Bu hıza ayak uydurmak ve Bodrumspor'un başarısına katkıda bulunmak istiyorum" dedi.



- Bodrum