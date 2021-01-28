Bodrumspor emin adımlarla ilerliyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında sahasında Etimesgut Belediyespor'u tek golle geçen Bodrumspor, Play-Off yolunda önemli bir adım daha attı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında sahasında Etimesgut Belediyespor'u tek golle geçen Bodrumspor, Play-Off yolunda önemli bir adım daha attı. Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran yeşil-beyazlılar 7'nciliğe yükseldi. Play-Off barajıyla arasında 4 puan bulunan Bodrumspor'da teknik direktör Tahsin Tam çıkışlarını sürdüreceklerini ve takımın hak ettiği yerlere geleceğini söyledi. Bodrumspor gelecek hafta deplasmanda GMG Kastamonuspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı