Bodrumspor deplasmanda
08.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:15
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki son maçında Mamak Futbol Kulübü'nü 7-2 yenerek sükse yapan Bodrumspor, yarın İstanbul deplasmanında Pendikspor'a konuk olacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki son maçında Mamak Futbol Kulübü'nü 7-2 yenerek sükse yapan Bodrumspor, yarın İstanbul deplasmanında Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta Bodrumspor 13 maçta 15, Pendikspor ise 12 karşılaşmada 10 puan topladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı