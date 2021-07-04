Bodrumspor'dan Ozan'a teşekkür
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Bodrumspor'dan Ozan'a teşekkür

Bodrumspor'dan Ozan'a teşekkür
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig ekibi Bodrumspor, sözleşmesi bitip takımdan ayrılan Ozan Sol için teşekkür mesajı yayımladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig ekibi Bodrumspor, sözleşmesi bitip takımdan ayrılan Ozan Sol için teşekkür mesajı yayımladı. Geçen sezon attığı 30 golle Türkiye'de liglerin en golcü oyuncusu olan 28 yaşındaki Ozan, Süper Lig'in yeni ekibi Altay'la prensip anlaşmasına varırken Bodrumspor, yıldız futbolcu için, "Sözleşmesi sona eren Ozan Sol'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" mesajını paylaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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