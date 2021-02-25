Bodrumspor'dan müthiş atak
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Bodrumspor'dan müthiş atak

25.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:37
Bodrumspor'dan müthiş atak

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başında haftalarca düşme hattından çıkamayan Bodrumspor, teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde yakaladığı seriyle Play-Off hattını yakalarken, 16 basamak birden tırmandı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başında haftalarca düşme hattından çıkamayan Bodrumspor, teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde yakaladığı seriyle Play-Off hattını yakalarken, 16 basamak birden tırmandı. Grupta ilk 9 haftayı 8 puanla 19'uncu basamakta, düşme hattında sondan ikinci sırada geçen Bodrumspor, Tahsin Tam dümene geçtikten sonra şaha kalktı.

Son 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alan, son 13 maçtır ise hiç yenilmeyip 10 galibiyet, 3 beraberlikle müthiş seri yakalayan yeşil-beyazlılar 45 puana ulaşıp 3'üncü sıraya çıktı. Takımın en skorer ismi Ozan Sol'un sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Kırklarelispor deplasmanını da Oğuzhan ve Celal'in golleriyle 2-1 kazanan Bodrum, gözünü 2'nci Lig'de ilk kez Play-Off oynayıp ilk kez 1'inci Lig'e yükselmeye çevirdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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