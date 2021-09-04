SPOR Bodrumspor'dan anlamlı "Orman Forma"

Bodrumspor'dan anlamlı "Orman Forma"Bodrumspor'un orman desenli formasından elde edilecek gelir yanan ağaçların yeşermesi için kullanılacakBODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, yeni sezon öncesi çok anlamlı bir forma tasarlayarak futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

Bodrumspor'dan anlamlı "Orman Forma"

Bodrumspor'un orman desenli formasından elde edilecek gelir yanan ağaçların yeşermesi için kullanılacak

BODRUM, (DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, yeni sezon öncesi çok anlamlı bir forma tasarlayarak futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Ülkemizde ağustos ayında yaşanan yangın felaketlerinden etkilenen ilçelerden biri olan Bodrum'da yaralar sarılmaya çalışılırken, yeşil-beyazlı kulüp 2021-22 sezonu için hazırlanan "Orman forma" ile alkış topladı. Ön bölümünde ağaçlardan oluşan deseni bulunan beyaz formanın sırt kısmında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ormansız ve Ağaçsız Toprak, Vatan Değildir" sözlerinin bulunması takdirle karşılandı.

Kulüp tarafından hazırlanan video klipte; küle dönen orman görüntüleri yürek burkarken, Bodrumsporlu futbolcular yangından etkilenmeyen ağaçların içerisinde yapılan çekimlerde, "Ormanlarımız yeniden yeşerecek" mesajı verdi. Futbolseverler tarafından büyük beğeni toplayan Orman Forma'ya şimdiden yoğun talep gösterildiği kaydedildi. Formaların satışından elde edilecek gelirin, yanan ormanların yeniden yeşermesi için kullanılacağı öğrenildi. Klipte oynayan isimlerden biri olan Bodrumsporlu futbolcu Celal Dumanlı, orman yangınlarının söndürülmesi için bizzat yardıma koşarak alkış almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı