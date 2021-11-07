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Bodrumspor'dan acı fren

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor'dan acı fren

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı ilk sınavda Sarıyer'i deplasmanda yenerek son veren Bodrumspor, evinde Çorum FK önünde yine fren yaptı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı ilk sınavda Sarıyer'i deplasmanda yenerek son veren Bodrumspor, evinde Çorum FK önünde yine fren yaptı. Birçok takımın iddialı olduğu grupta kendisi gibi zirveyi hedefleyen rakibine 2-1 yenilen yeşil-beyazlılar, Play-Off hattının 4, lider Hekimoğlu Trabzon'un ise 6 puan gerisinde kaldı. Bodrumspor, çarşamba günü hafta içi mesaisinde Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak.


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