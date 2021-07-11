Bodrumspor'da Oğuzhan ile yollar ayrıldı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor'da, sözleşmesi sona eren Oğuzhan Türk ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor'da, sözleşmesi sona eren Oğuzhan Türk ile yolların ayrıldığı açıklandı. Yeşil-beyazlılar, "Oğuzhan Türk'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" açıklaması yaptı. Gurbetçi 10 numara geçen sezon 32 maçta 3 gol attı. Bodrum ekibinde Burak Çolak, Emirhan Subaş, Emre Kaplan, Enes Karakuş ve Ozan Sol da takımdan ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı