Bodrumspor'da müthiş seri sona erdi
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Bodrumspor'da müthiş seri sona erdi

15.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:39
Bodrumspor'da müthiş seri sona erdi

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi ikincilik yarışındaki rakibi Sakaryaspor karşısında dramatik bir şekilde sona erdi.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi ikincilik yarışındaki rakibi Sakaryaspor karşısında dramatik bir şekilde sona erdi. Evinde rakibine 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-0 yenilen yeşil-beyazlılar tam 106 gün sonra sahayı boynu bükük terk etti. Son olarak 29 Kasım 2020 tarihinde Kırşehir Belediyespor'a deplasmanda 3-0 kaybeden Bodrumspor ardından müthiş bir çıkış yakaladı. Sakaryaspor'la oynadığı maça kadar 15 müsabakada 11 galibiyet ve 4 beraberlik alarak düşme potasından 2'nci sıraya kadar yükselen Bodrumspor büyük üzüntü yaşadı. Bu sonuçla 49 puanda kalan Bodrumspor, 2'nci sıradaki yerini son anda Sakaryaspor'a kaptırarak 4'üncülüğe geriledi. Teknik direktör Tahsin Tam, önlerinde 10 final maçı olduğunu söyledi. Yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Tam, "Sakaryaspor'a son dakikada yediğimiz golle yenilmek üzücü oldu. Sakaryaspor bizin direkt rakiplerimizden. Ancak yılmayacağız ve en kısa sürede toparlanıp hedefimize ulaşacağız" dedi. Bodrumspor bu hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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