Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi
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Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi

Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor'un olağan genel kurul toplantısı Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi'nde yapıldı.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor'un olağan genel kurul toplantısı Deniz Ticaret Odası  Bodrum Şubesi'nde yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, üyeler ve taraftarların katıldığı genel kurulda Başkan Rıza Karakaya tek liste ile girdiği seçimlerde oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.


- Bodrum
Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi
Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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