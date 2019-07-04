Bodrumspor'da iç transfer başladı
TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor iç transferde takım kaptanları Erkan Değişmez ve Şaban Genişyürek'le yeniden anlaştı.
TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor iç transferde takım kaptanları Erkan Değişmez ve Şaban Genişyürek'le yeniden anlaştı.
2014-15 sezonundan bu yana yeşil-beyazlı formayı terleten 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan, geçen sezon ligde 19, kupada 4 müsabakada görev aldı. Son 2 sezonda Bodrum ekibi için ter döken 33 yaşındaki santrfor Şaban ise geçen yıl 20 lig, 2 de kupa karşılaşmasında oynarken, 4 kez rakip fileleri sarstı. Yönetim, "İki oyuncumuz terlettikleri formanın hakkını her zaman verdi ve yine vereceklerdir" mesajı yayınladı.
- Bodrum
Kaynak: DHA
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