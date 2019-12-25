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Bodrumspor'da Erol Tok'la yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 13'üncü sırada tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da yönetim, sportif direktör Erol Tok'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

25.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:51
Bodrumspor'da Erol Tok'la yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 13'üncü sırada tamamlayan Belediyesi Bodrumspor'da yönetim, sportif direktör 'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bizlere 1931'den beri yaşamadığınız başarıları, ilkleri tattırdığı ve özellikle kulübümüzü ayakta tutma adına verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Beraber tarih yazdık. İnsanlar unutur ama tarih unutmaz. Yaptığın her şey için teşekkür ederiz, yolun açık olsun hocam" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
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