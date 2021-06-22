Bodrumspor'da Enes'e veda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrumspor'da Enes'e veda

Bodrumspor'da Enes'e veda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor'da santrfor Enes Karakuş'la yollar ayrıldı.

MİSLİ.com 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor'da santrfor Enes Karakuş'la yollar ayrıldı. Geçen sezon devre arasında Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'den kiralanan 20 yaşındaki forvetin yeni sezonda yeşil-beyazlı formayı giymeyeceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren Enes Karakuş'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Enes, Bodrumspor formasıyla 11 maçta 1 gol attı. Öte yandan yeşil-beyazlılarda dün çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen olağan genel kurul, 28 Haziran Pazartesi günü yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selçuk Tekay Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Gareth Bale Burak Elmas Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrumspor'da Enes'e veda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:21:22. #1.14#

title