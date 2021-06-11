Bodrumspor'da Emre ayrıldı
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Bodrumspor'da Emre ayrıldı

Bodrumspor'da Emre ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor'da Emre Kaplan ile yollar ayrıldı.

Misli.com 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor'da Emre Kaplan ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Emre Kaplan. Sözleşmesi sona eren Emre Kaplan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak transfer edilen 20 yaşındaki sol bek ligde 14, kupada 2 müsabakada görev aldı. Bodrumspor daha önce Emirhan Subaş'la da yollarını ayırmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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