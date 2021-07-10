Bodrumspor'da Burak'a veda
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Bodrumspor'da Burak'a veda

Bodrumspor'da Burak'a veda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor'da sol kanat Burak Çolak'la yolların ayrıldığı açıklandı.

MİSLİ.com 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor'da sol kanat Burak Çolak'la yolların ayrıldığı açıklandı.

Bondrumspor 28 yaşındaki oyuncu Burak Çolak'a veda etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sözleşmesi sona eren Burak Çolak'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 28 maçta forma giyip, 3 kez rakip fileleri sarstı. Bodrumspor'da Emirhan Subaş, Emre Kaplan, Enes Karakuş ve Ozan Sol'dan sonra Burak takımdan ayrılan 5'inci isim oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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