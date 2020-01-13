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Bodrumspor çare bulamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini alt sıralarda tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yeni teknik heyeti ve transferleriyle çıktığı ilk maçta lider Ankara Demirspor'a evinde 2-0 teslim oldu.

13.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:00
Bodrumspor çare bulamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini alt sıralarda tamamlayan Belediyesi Bodrumspor, yeni teknik heyeti ve transferleriyle çıktığı ilk maçta lider Ankara Demirspor'a evinde 2-0 teslim oldu.

Üst üste üçüncü yenilgisini alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Tarık Daşgün, ilk maçında kötü gidişe engel olamadı. İlk 11'de forma giyen yeni transferler golcü Timur Kosovalı ve stoper Hikmet de etkisiz kaldı. Grupta 20 puanla 14. sıradaki Bodrumspor, haftaya Sivas Belediyespor deplasmanına çıkacak.


Kaynak: DHA
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