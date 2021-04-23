Bodrumspor büyük avantaj kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrumspor büyük avantaj kaybetti

Bodrumspor büyük avantaj kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bayburt Özel İdarespor'a 3-2 yenilen Bodrumspor Play-Off yolunda çok ağır yara aldı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bayburt Özel İdarespor'a 3-2 yenilen Bodrumspor Play-Off yolunda çok ağır yara aldı.

Geçen hafta da deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a 4-3 kaybeden yeşil-beyazlılar üst üste 2 yenilgiyle bitime 3 maç kala Play-Off barajının 5 puan gerisine düştü. Teknik direktör Tahsin Tam hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Rakiplerinin kazandığı haftayı çok acı bir kayıpla geçtiklerini antalan Tam, "Bitime 3 maç kaldı. Matematiksel olarak halen umudumuz var. Asla pes etmeyeceğiz, son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.Bodrumspor kalan 3 müsabakasında Serik Belediyespor (D), Kardemir Karabükspor ve Turgutluspor'la (D) oynayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bodrumspor büyük avantaj kaybetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:40:17. #1.14#

title