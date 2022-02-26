Bodrumspor, Bayburt'ta 3 puan peşinde
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Sivas Belediyespor'u 1-0 yenen zirve adaylarından Bodrumspor yarın deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la kozlarını paylaşacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Sivas Belediyespor'u 1-0 yenen zirve adaylarından Bodrumspor yarın deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la kozlarını paylaşacak. Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Konuk Bodrumspor'da Samet kart cezası nedeniyle Bayburt'ta sahadaki yerini alamayacak.- Bodrum
Demirören Haber Ajansı - Spor