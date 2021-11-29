Bodrumspor, Başakşehir'e konuk olacak

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Süper Lig'in formda ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Son maçında ligde Ankaraspor ile karşılaşan yeşil beyazlılar, sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı. Maç sonrası Bodrum'a dönmeyerek Türkiye Kupası hazırlıklarını Ankara'da yapan Muğla ekibi, bugün İstanbul'a hareket edecek. Bodrumspor'da sakatlığı bulunan sol bek Bahadır Erol, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. 30 Kasım Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada teknik direktör Emre Belözoğlu ile ivme yakalayan güçlü rakibi karşısında ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek "Sakat ve cezalı oyuncularımızı da düşünerek genç oyuncularımız daha çok forma şansı bulacağı bir karşılaşma olacak. Bodrumsporumuzu en iyi şekilde temsil etmek için tüm çabamızı sahaya yansıtacağız" diye konuştu. - MUĞLA