Bodrumspor Adıyaman'da terleyecek
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde sonuncu Niğde Anadolu FK ile 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan bırakan Bodrumspor yarın devrenin son karşılaşmasında Adıyaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
ADIYAMAN (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde sonuncu Niğde Anadolu FK ile 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan bırakan Bodrumspor yarın devrenin son karşılaşmasında Adıyaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Adıyaman Atatürk Stadı'nda Barkın Kara'nın görev yapacağı maç saat 13.00'te başlayacak. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adıyaman'dan galibiyetle dönüp devreyi moralli kapatmak istediklerini ifade etti.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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