Bodrumspor'a genç takviye
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Bodrumspor'a genç takviye

Bodrumspor'a genç takviye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Afjet Afyonspor'u evinde 2-1 mağlup ederek başlayan Bodrumspor, transferde kadrosunu Antalyaspor'dan 17 yaşındaki golcü Habib Biçer'le güçlendirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Afjet Afyonspor'u evinde 2-1 mağlup ederek başlayan Bodrumspor, transferde kadrosunu Antalyaspor'dan 17 yaşındaki golcü Habib Biçer'le güçlendirdi. Antalya temsilcisinin altyapısında yetişip geçen sezon U19 Süper Ligi'nde forma giyen Habib'le 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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