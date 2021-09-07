Bodrumspor'a genç takviye
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Afjet Afyonspor'u evinde 2-1 mağlup ederek başlayan Bodrumspor, transferde kadrosunu Antalyaspor'dan 17 yaşındaki golcü Habib Biçer'le güçlendirdi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Afjet Afyonspor'u evinde 2-1 mağlup ederek başlayan Bodrumspor, transferde kadrosunu Antalyaspor'dan 17 yaşındaki golcü Habib Biçer'le güçlendirdi. Antalya temsilcisinin altyapısında yetişip geçen sezon U19 Süper Ligi'nde forma giyen Habib'le 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı