Bodrumspor'a Antalya'dan iki genç

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor, Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor'dan iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı.

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor, Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor'dan iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, 18 yaşındaki kaleci Bahri Can Tosun ve 22 yaşındaki sol bek Ali Eren İyican ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza hoş geldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bodrum temsilcisi daha önce Antalyaspor'dan sağ kanat Cenk Şen ve ön libero Halil İbrahim Sevinç'i de kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı