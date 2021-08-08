Bodrumspor'a Antalya'dan iki genç
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Bodrumspor'a Antalya'dan iki genç

Bodrumspor'a Antalya'dan iki genç
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor, Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor'dan iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı.

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor, Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor'dan iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, 18 yaşındaki kaleci Bahri Can Tosun ve 22 yaşındaki sol bek Ali Eren İyican ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza hoş geldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bodrum temsilcisi daha önce Antalyaspor'dan sağ kanat Cenk Şen ve ön libero Halil İbrahim Sevinç'i de kadrosuna katmıştı. 


Bodrumspor'a Antalya'dan iki genç

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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