Bodrumspor, 4'te 4 peşinde

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda An Zentrum Baybur Özel İdare Spor'u 2-0 yenerek son 3 maçını kazanan zirve adaylarından Bodrumspor yarın evinde kümede kalma mücadelesi veren Sarıyer'le karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Lider Skarayaspor'u 6 puan geride takip eden 3'üncü sıradaki Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, taraftarın desteği ile bir maçı daha kayıpsız geçeceklerine inandığını söyledi. Taşdemir, "Son 8 maçımızda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olduk. Çıkışımızı sürdürüp sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor