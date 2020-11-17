Bodrumspor 3'te 3 istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrumspor 3'te 3 istiyor

17.11.2020 11:48 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:51
Bodrumspor 3'te 3 istiyor

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetle haftalar sonra düşme hattından sıyrılan Bodrumspor, yarın Sivas Belediyespor'u 3'te 3 yapıp çıkışını sürdürme hedefiyle konuk edecek.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetle haftalar sonra düşme hattından sıyrılan Bodrumspor, yarın Sivas Belediyespor'u 3'te 3 yapıp çıkışını sürdürme hedefiyle konuk edecek.

İlçe Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeşil beyazlılarda koronavirüs testleri pozitif çıkıp karantinaya alınan 3 futbolcu karşılaşmada görev alamayacak. Bodrumspor bu sezon 10 maçta 11, Sivas temsilcisi ise 9 maçta 10 puan topladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

TFF 3. Lig: Somaspor: 3 Çarşambaspor: 0
TFF 3. Lig: Somaspor: 3 Çarşambaspor: 0
Hırvatistan: 3-3
Hırvatistan: 3-3
Türkiye hazırlık maçında Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı
Türkiye hazırlık maçında Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Kamala Harris Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tarkan Teoman Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Lance Stroll Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Milli Kasım Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrumspor 3'te 3 istiyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 11:51:28. #1.14#
title