Bodrumspor 3'te 3 istiyor
17.11.2020 11:48 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:51
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetle haftalar sonra düşme hattından sıyrılan Bodrumspor, yarın Sivas Belediyespor'u 3'te 3 yapıp çıkışını sürdürme hedefiyle konuk edecek.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetle haftalar sonra düşme hattından sıyrılan Bodrumspor, yarın Sivas Belediyespor'u 3'te 3 yapıp çıkışını sürdürme hedefiyle konuk edecek.
İlçe Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeşil beyazlılarda koronavirüs testleri pozitif çıkıp karantinaya alınan 3 futbolcu karşılaşmada görev alamayacak. Bodrumspor bu sezon 10 maçta 11, Sivas temsilcisi ise 9 maçta 10 puan topladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı