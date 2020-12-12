Bodrumspor 3'te 3 için sahada
12.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:05
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 2 galibiyetle tekrar çıkışa geçen Bodrumspor, yarın Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 2 galibiyetle tekrar çıkışa geçen Bodrumspor, yarın Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle puan istikrarını yakalayan Bodrumspor, haftaya 18 puanla 12'nci sırada başladı. 13 puanlı Elazığspor ise alt sıralarla bağını koparma peşinde.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı