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Bodrumspor 2'de 2 arıyor

Bodrumspor 2'de 2 arıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Afjet Afyonspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Bodrumspor, yarın sahasında Diyarbekirspor'la karşılaşacak.

BODRUM, MUĞLA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Afjet Afyonspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Bodrumspor, yarın sahasında Diyarbekirspor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Bayram Başkan'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ikinci yarıya iyi başladıklarını belirterek, "Diyarbekirspor karşılaşmasını kayıpsız geçeceğimize inanıyorum. İyi bir kadromuz var. Tek hedefimiz üst sıralara adımızı yazdırıp zirve yarışına dahil olmak" dedi.

Bodrumspor grupta 34 puanla Play-Off'u kovalıyor.


- Bodrum

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor, Haber

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