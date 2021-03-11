Bodrumspor 1 puana üzüldü
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Bodrumspor 1 puana üzüldü

11.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:07
Bodrumspor 1 puana üzüldü

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarısını 2-0 önde kapattığı Pazarspor deplasmanında skor 2-2'ye geldikten sonra 90'ıncı dakikada tekrar öne geçip, 90+2'nci dakikada yediği golle 3-3'lük beraberliğe razı olan zirve takipçisi Bodrumspor, kaçan 2 puana yanıyor.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarısını 2-0 önde kapattığı Pazarspor deplasmanında skor 2-2'ye geldikten sonra 90'ıncı dakikada tekrar öne geçip, 90+2'nci dakikada yediği golle 3-3'lük beraberliğe razı olan zirve takipçisi Bodrumspor, kaçan 2 puana yanıyor. Puanını 49'a çıkaran yeşil-beyazlılar rakiplerinin katılmasıyla ikinci sıradaki yerini korudu. Ligde yenilmezlik serisi 15 haftaya yükselen Bodrumspor, pazar günü Play-Off yarışındaki rakibi Sakaryaspor'u konuk edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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