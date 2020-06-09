Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepki
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Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepki

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kalktığı 5 Mayıs'tan bugüne kadar 136 bin araç girişi olduğu öğrenilirken, yazlıkçılar ve esnaf, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün "Pılını pırtını toplayan koşa koşa buraya geliyor" açıklamasına tepki gösterdi.

Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepki
09.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:01

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kalktığı 5 Mayıs'tan bugüne kadar 136 bin araç girişi olduğu öğrenilirken, yazlıkçılar ve esnaf, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün "Pılını pırtını toplayan koşa koşa buraya geliyor" açıklamasına tepki gösterdi. Yazlıkçılar evlerine geldiklerini söylerken, işletmeciler, "Buyursunlar gelsinler" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı 5 Mayıs'tan bugüne kadar, Muğla'nın Bodrum ilçesine 136 bin araç giriş yaptı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte, ilçeye tatilciler akın etti. İlçeye gelen araçlar, polis ve jandarma ekiplerince tek tek kontrol edilirken, ateşleri ölçülen vatandaşların adres bilgileri alındı. Nüfusunun 700 bini bulması beklenen ilçedeki yoğunluğa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, geçen hafta yaptığı açıklamasında, "Akın akın Muğla'ya geliniyor. Pandeminin eve hapsettiği insanlar durumun düzelmesini bekleyerek, hayallerini Bodrum üzerine kurmuş. O hayal gerçekleşiyor, pılını pırtını toplayan koşa koşa buraya geliyor, rahatlamak için" dedi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİİlçede yaşayan Mesut Yaylı, "Bu açıklamayı hoş görmüyorum. Bir kere 'Pılını pırtını toplayan geldi' denilmesi hoş bir üslup değil. Koronavirüs sebebiyle bakanlık çok güzel çalışmalar yapıyor, gerekli önlemler alınıyor. Sosyal mesafe, maske, hijyen önlemlerini alan herkes buraya gelmeli. Yazlığı olan insanlar gelecektir, gelmelidir" diye konuştu.İstanbul'da yaşayan ve Bodrum'daki yazlığına gelen Berna Ant, "Benim burada yazlığım var. Tabii ki geleceğiz. Sadece yazın dahi olsa geleceğiz. Belediye başkanının bu açıklamasını faydalı bulmuyorum ve kesinlikle katılmıyorum. Aynı durumda kendi olsaydı, eminim kendisi de gelirdi" dedi.'TURİST DEĞİL YAZLIKÇI'Bodrum'daki nüfus yoğunluğunun bu dönemde arttığını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Son günlerde Bodrum'a giriş yapan çok sayıda kişi olduğunu duyuyoruz. Geçtiğimiz gün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, nüfus olarak 700 bine yakın bir sayıya eriştiğimizi açıkladı. Bu bilgi doğrudur ancak gelen kişilerin hepsi otellere gelenler değil, yazlıkçılardır. 2 aydan fazla süren sıkıntılı apartman dairelerindeki sürecin ardından tatil beldesi olan marka şehir Bodrum'a yöneldiler. Özellikle normalleşmenin başladığı 1 Haziran'dan itibaren çok ciddi bir akınla karşılaştık. Umut ediyoruz ki bu akın biraz daha otellere doğru yönlenir. En azından zor durumda olan ve büyük sıkıntılar yaşayan otelcilerimiz bundan bir nebze faydalanabilsinler" diye konuştu.'MİSAFİRLERİMİZİ BODRUM'A BEKLİYORUZ'Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez de "1 Haziran'dan itibaren alınan tedbirlerle birçok işletmemiz sezona hazır. Biz misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Her yer açık olmasına rağmen şu anda işletmelerde yoğunluk görmüyoruz. İnsanlar duyarlı olduğu sürece hiçbir sorun yok, herkesi Bodrum'a bekliyoruz. Bodrum'da vaka sayısıyla ilgili de bir sıkıntı duymuyoruz ancak kurallara uyulması çok önemli" dedi.'ESNAFIN UĞRADIĞI TİCARİ KAYIP GERİ DÖNDÜRÜLMELİ'İşletmeci Fatih Öztarakçı, "Bodrum dünyaca bilinen bir turizm destinasyonu. Şu an normalleşme süreciyle beraber bölgeye vatandaşlar gelmeye başladı. Gelecek olan önlem almış kitlenin, buradaki önlemlerle beraber bölgede tatilini yapması doğrudur. Yoğun yaşadığımız pandemi süreciyle bölgede yerel esnafın uğradığı ticari kaybın geri döndürülmesine ihtiyacımız var. Kalabalığın niteliği de bu noktada oldukça önemli" diye konuştu.Turizmci Rıza Karakaya da "Şu anda Bodrum'da işletmeler hazırlığını tamamladı. Bodrum zaten butik tesislerin olduğu bir bölge. Yatçılık turizmi de yoğun ve yatlar zaten başlı başına doğal karantinadır. Tüm tedbirlere nizami şekilde uyuluyor. Ben kalabalıklaşmanın Bodrum'a bir zarar getireceğini düşünmüyorum. Aylardır pek çok işletme çalışmıyor" diye konuştu.'BUYURSUNLAR GELSİNLER'

İşletme yöneticisi Yiğit Girgin ise, "Birçok işletme kendi önlemlerini almış durumda. Yerel ve genel yöneticiler de koronavirüs önlemlerini yapıyor. Çok üzün süredir vatandaşlar kapalı bir alanda yaşıyor. Gelen vatandaşlarımız kendi önlemlerini muhakkak almalıdırlar. Bu koşullarda buyursunlar gelsinler" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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