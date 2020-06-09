Bodrumlular beyaz kuma savaş açtı, belediyeye şikayet yağmaya başladı
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Bodrumlular beyaz kuma savaş açtı, belediyeye şikayet yağmaya başladı

Bodrumlular beyaz kuma savaş açtı, belediyeye şikayet yağmaya başladı Mermer tozunu Bodrum sahillerine sererek, mavi denizinin yeşil çayırlarını beyaz kumlarla yok etmek istedikleri ortaya çıktı.

09.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:29

Bodrumlular beyaz kuma savaş açtı, belediyeye şikayet yağmaya başladı

MUĞLA - Mermer tozunu Bodrum sahillerine sererek, mavi denizinin yeşil çayırlarını beyaz kumlarla yok etmek istedikleri ortaya çıktı. Beyaz kuma, Mermer tozuna savaş açan Bodrumlular kum serim işlemi yapan otelleri, işletmeleri ve tatil sitelerinin peşine düştü. Bodrum Belediyesi 6 günde 7 otel, 1 beach ve 3 tatil sitesine baskın yaparak beyaz kumları serimesini engellerdi. Mermer tozuyla sahile verilen güzel görünümün deniz canlılarına zarar vermesi halkı ayağa kaldırdı. Sahili güzel göstermek için Beyaz kum, mermer tozunu sahile serenler deniz çayırlarını da yok edildiği de ortaya çıktı.

Maldivlere özenen bazı işletmeler Bodrum sahillerine Beyaz kum ve mermer tozu sererek güzelleştirmeye çalışmaları bir yandan halk sağlığını diğer yandan ise deniz dibinde buluna uçsuz, bucaksız deniz çayırlarını yok ettiği öğrenildi. Denizin dibine beton duvar ören işletmeler daha sonra kumları sahile seriyor. Dalgalarla kumların gitmemesi için deniz dibine duvar örülmesi bu kadarına da pes dedirtti. Bazı lüks sitelerin ise sahile serdikleri kumları denizin içine de boşaltarak deniz çayırlarını yok etmeye çalışıyor. Denizin dibindeki yeşil çayırlarda yaşayan üreyen tüm deniz canlılarını da yok eden işletmeler yaptıkları bu işlem sorasından şezlongları günlük bin liradan, 1 milyon dolarlık bir evi ise 4 milyon dolardan satmayı başarıyor.

8 işletmeye 3 siteye beyaz kum operasyonu

Yapılan bu işlemlerin karşısında duran Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras denize işlem yapanlara, sahillere beyaz kum serenlere Çevre İl müdürlüğü ile birlikte savaş açtı. Geçtiğimiz gün Yalıkavak mahallesinde bulunan 5 yıldızlı bir otele ceza yazılmasıyla başlayan Beyaz kum operasyonu sonrasında 7 otele, 1 beach ve Bodrum'un en pahalı evlerinin bulunduğu 3 siteye Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından tutanak tutularak yapılacak kum serme işlemi durduruldu. Her geçen gün artan beyaz kum veya mermer tozu döken otel sayısı artmaya başladı.

Yarım adaya baştanbaşa beyaz kum serdiler

Öte yandan gözler Milas'a bağlı Pina yarıma adasında buluna 3 lüks otelin sahiline serilen beyaz kumlara çevrildi. Sahil şeridi boyunca serilen beyaz kumlarla ilgili çevreciler ayaklandı. Kumların denize verdiği tahribat ise geçtiğimiz aylarda havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Bembeyaz sahili ışıl ışıl görünürken plajlar, deniz dibindeki beyazlıklarda dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum Kent konseyi Başkanı Arif Yılmaz deniz çayırlarının yok olduğunu ifade ederek "Deniz çayırları dediğimiz, erişte dediğimiz Posidonia Oceanica çayırları dedilen bir endemik bir yosun türü var. Bizim Bodrum'un denizlerinin bu kadar berrak, temiz ve oksijen dolu olmasının sebebi bu yosun türü. Bu yosun dürünü halkımızın bilinçsizliğinden hoşlanılmıyor, yok edilmeye çalışılıyor. İş makinalarıyla kazılmaya çalışıldı. Daha sonra çeşitli kimyasallar dökülerek yok edilmeye çalışıldı. Bunları hemen ispatlayamıyorsunuz, olup bitikten sonra göre biliyorsunuz. En son olarak ta o bölgeye kum dökerek orayı kapatmak ve Maldiv sahil görünümü verme iddiasıyla yapılan hareketler oldu. Bu yapılan işlemin birden fazla sakıncalı yönü olan bir şey. Denize ve kıyıya atılan kum orada durmayacağı için önce deniz büyük beton bloklarla çevriliyor. Deniz dibine beton bloklarla bir beton yapılıyor, kum kaçmasın diye. Daha sonra ise kumlar dökülüyor. Deniz çayırlarının üzerine önce beton seriliyor, sonra üzerlerine bu kum dökülüyor. Kanuni olarak denize böyle bir müdahale yapmanız yasak. Deniz dibindeki bu çayırlar endemik bir tür. Akdeniz'de koruma altından Barselona sözleşmesine girmiş, Tarım bakanlığından bile koruma altında olan bir canlı. Onlar yok ediliyor. Dökülen o ince kumların kimyasal özelliklerinden dolayı, halk sağlığına zarar vediği biliniyor, daha sonra analizlerle ortaya çıkacak zaten. Bizim bu kıyılarımızdaki eko sistem bozuluyor. Bunun bedelini biz yıllar sonra çok acı şekilde ödeyeceğiz. Bu gün Marmara denizine nasıl üzülüyorsak, buradaki denizlerimize de ilerde çok üzüleceğiz. Deniz çayırları kıyı erozyonunu önlüyor. Hem suyu berraklaştırıyor, hem de oksijen sağlıyor. Deniz dibindeki diğer canlılara üremeleri için olan önemi de var. Bizim Bodrum Kıyılarımız kendi doğal yapısıyla gereği, çakıllı, taşlık, kum ve deniz çayırlı kıyılarımız var. Bizim güzelliğimiz bu. Bizim bu güzelliğimizi kabul ediyorsa insanlar gelsinler bizle beraber sahip çıksınlar. Bunu değiştirmeye çalışırlarsa, bundan sonraki olacak felaketin önüne geçemeyiz" dedi.

Siteyi pahalıya satmak için deniz dibi dolduruluyor

Yılmaz Ege denizinin randa kurban gittiğini belirterek "Bir yerde denize sıfır site yapılıyor, onu satılabilir kılmak için plajını beyaz güzel görünen kumlarla doldurmak istiyor. Pazarlamak için yapılan bir sistem oraya ne olduğu umurlarında değil. Gece yarısı kamyonlarla geliniyor, kumlar seriliyor, denize beton bloklar indiriliyor. 400 bin lira bir ceza yazıldı, belki o cezayı sineye çekecekler ve onu da maliyetin içerisine koyup amaçlarına ulaşacaklar. Yapılmaması lazım, yapılırken durdurulması lazım, ceza kesildikten sonrada eski haline getirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Kamyonlarla moloz taşındı deniz dibine duvar örüldü

Arif Yılmaz "Yalıkavak'da gece yarısı kamyonlarla gelen kumlar engellendi. Oradan gece yürüyüşe çıkan arkadaşlar denk geldiler, Bodrum Belediyesi ekipleri, Çevre İl müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Görmese arkadaşlar geceleyin denize ki iş makinaları hazırdı, kumları deniz dibine ve sahile serip geçeceklerdi. Olduktan sonra tespit edilmesi ve kaldırılması da çok zor bunun. İnsanlar kafasına artık şunu bir koysun. Bodrum bu, Bodrum'un doğal yapısı bu, o doğal yapısına kendilerini uydursunlar. Bizleri kendilerine uydurmaya çalışmasınlar. 3 kuruş rant için yazık günah bu Bodrum'a. Bura için ne deniyor, ne güzel 2 katlı beyaz renkli evleri var. Bodrum'da halk 6, 7 kattan taviz vermiş marka yapmak için, buraları bu şekilde korumuş. Buraya gelenlerde buna saygı göstersinler istiyoruz" dedi.

Bodrum'da bulunan deniz çayırları ise deniz altından görüntülendi. Her yıl temizlenen çayırların yok edilmesi Bodrum halkını ayaklandırdı. Deniz dibine örülen duvar ise bu kadarına pes dedirtti.

Bodrumlular beyaz kuma savaş açtı, belediyeye şikayet yağmaya başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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