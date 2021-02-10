Bodrumlu müzisyenler "14 Şubat Sevgililer Günü" program çekimlerine katıldı

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren müzisyenlerden bazıları, 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlenen programın çekimlerinde bir araya geldi.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren müzisyenlerden bazıları, 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlenen programın çekimlerinde bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işletmelerde sahne alan müzisyenler, Bodrum Belediyesinin düzenlediği müzik eğlence program çekimlerine katıldı.

Müzisyenlere destek olmak için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da yer aldığı çekimlere, 87 grupta 300 müzisyen katılıyor.

Herodot Kültür Merkezi'nde devam eden çekimlere, yerel sanatçı Ender Kasal ile katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, programı salgın nedeniyle kapanan işletmelerden dolayı sahne alamayan müzisyenlere destek olmak için hazırladıklarını söyledi.

Başkan Aras, yeni yılda yaptıkları gibi "Müziğin sesi açılsın" diyerek müzisyenlere katkı yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Aras konuşmasının ardından Ender Kasal'ın sazıyla eşlik ettiği Kerimoğlu ve Çökertme türkülerini seslendirdi.

Çekimleri devam eden program, 14 Şubat saat 14.00'de Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesapları ile Bodrum Kenttv'den yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı