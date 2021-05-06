Bodrumlu muhtar yangınlara müdahale için mahallesine itfaiye ve sulama araçları kazandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrumlu muhtar yangınlara müdahale için mahallesine itfaiye ve sulama araçları kazandırdı

Bodrumlu muhtar yangınlara müdahale için mahallesine itfaiye ve sulama araçları kazandırdı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

Bodrum ilçesinde Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, küçük çaptaki yangınlara müdahale edebilmek için muhtarlık bünyesine iki itfaiye ve sulama aracı kazandırdı.

Bodrum ilçesinde Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, küçük çaptaki yangınlara müdahale edebilmek için muhtarlık bünyesine iki itfaiye ve sulama aracı kazandırdı.

Ünlü, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mahallede temizlik çalışması yapmak, hem de yaz aylarında çıkan küçük yangınlara müdahale etmek için su tanklı araç almaya karar verdi.

Her biri 20 ton su kapasitesine sahip iki araç muhtarlık bünyesine alınarak kullanılmaya başlandı. İtfaiye araçlarıyla mahallede sulama ve temizlik çalışmaları yapılmaya başlandı.

Muhtar Ünlü, AA muhabirine, geçen yıl mahallede çıkan yangından etkilendiğini ve ondan sonra yangın söndürme aracı almaya karar verdiğini söyledi.

Mahallede artık yangınlara müdahale edebileceklerini belirten Ünlü, "Yaz aylarında itfaiye ile ilgili sıkıntılar yaşıyorduk. Yoğun trafikte yeterince hızlı gelemiyordu. Geçen yaz ciddi bir yangın atlattık. Bu yangında araçlar yandı, hayvanlar telef oldu. Bunun için itfaiye alma gereği duyduk. İtfaiye araçlarımızı muhtarlığımıza kazandırdık. Salgın sürecinde de ilaçlama ve sulama aracı olarak da kullanıyoruz. Olumsuzlara anında müdahale edeceğiz." diye konuştu.

Muhtarlık azası Yasin Algın da Ünlü'ye teşekkür ederek, "Çok şanslı bir muhtarlığız. Bodrum'da hep ilkleri yaşıyoruz. Bunun için muhtarıma teşekkür ediyorum. Bu araçlarla ilaçlama, sulama ve yangın söndürme işlemleri rahatlıkla yapılabilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
Karantinadan birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla kaçmaya çalışınca canından oldu
Karantinadan birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla kaçmaya çalışınca canından oldu
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Eda Ece Yıldız Tilbe Hakan Sabancı
Spor Diego Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bodrumlu muhtar yangınlara müdahale için mahallesine itfaiye ve sulama araçları kazandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:46:36. #1.14#

title