Bodrumlu görme engelli kafe işletmecisi yıllardır müşterilerine güler yüzle hizmet veriyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce görme yetisini kaybeden işletmeci Ömer Top, hiç kaybetmediği yaşam enerjisiyle hayata hep umutla bakıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce görme yetisini kaybeden işletmeci Ömer Top, hiç kaybetmediği yaşam enerjisiyle hayata hep umutla bakıyor.

Kızılağaç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 41 yaşındaki Top, halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen gece körlüğü (retinitis pigmentosa) hastalığına yakalandı.

Hastalığı nedeniyle güçlükle görmeye başlayan Top, 10 yıl önce görme yetisini yüzde 95 oranında kaybetti.

Top, her şeye rağmen 20 yıldır işletmeciliğini yaptığı kafesinden bir an olsun ayrılmıyor. Ailesinin de desteğiyle işini büyük bir keyifle yapan, çay, kahve, tost yapıp müşterilerine götüren Top, güler yüzü ve çalışkanlığıyla çevresinin ve ailesinin takdirini topluyor.

"Hayata hiç küsmedim"

Ömer Top, her sabah erkenden açtığı işletmesinde, AA muhabirine, hiç görmemesine rağmen bu durumu çok takmadığını, normal bir yaşam sürmeye çalıştığını söyledi.

Çevresindekilerin de kendisine çok destek verdiğini ifade eden Top, bir gün engelli olabileceğinin hiç aklına gelmediğini dile getirdi.

Ancak başına gelen bu durum karşısında da ümitsizliğe kapılmadığını belirten Top, şöyle konuştu:

"Hayata hiç küsmedim. Allah'tan gelen bir şey. İnsanlar umudunu hiç yitirmesin. Arkadaşlarımdan çok destek görüyorum. İşletmemi de kendime göre düzenledim. Para üstü vermek için de paraları ayrı ayrı ceplerime koyuyorum. Boyutuna göre para üstünü veriyorum. İşimi severek yapıyorum. Çevremdekiler artık benim bu halime alıştığı için çok zorluk çekmiyorum. İnsanları ses tonundan tanıyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Etrafı göremesem de o anı yaşamak hoşuma gidiyor."

Top'un annesi Gülsüm Top ise hep yardımcı olmaya çalıştığı oğluyla gurur duyduğunu kaydetti.

Müşterilerden Şükrü Erdoğan da Ömer Top ile sohbet etmekten çok keyif aldığını, yoğun olduğu zamanlarda da kendisine yardım ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı