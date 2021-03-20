Bodrumlu engelli gencin doğar doğmaz başlayan yaşam mücadelesi hep "umut" dolu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğar doğmaz başlayan azim dolu yaşam mücadelesiyle çevresine örnek gösterilen serebral palsi (beyin felci) hastası Tarkan Tıkız, yüzde 75 engeline rağmen yaşam umudunu hiç kaybetmiyor.

Mumcular Mahallesi'nde oturan 26 yaşındaki Tıkız, 7 aylıkken 1 kilo 300 gram dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle bir süre solunum cihazıyla yaşatılan Tıkız, tedavisinin ardından sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Henüz 8 aylıkken evde yere düşmesi sonucu başına aldığı darbeyle yaralanan Tıkız'a götürüldüğü hastanede serebral palsi teşhisi konuldu.

Yüzde 75 engelli raporu verilen Tıkız ile anne ve babası ayrılınca 1 yaşından sonra anneannesi ilgilenmeye başladı.

Çevresindekilerin yönlendirmesiyle Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında fizik tedavi almaya başlayan, ilk adımlarını 6 yaşında atabilen Tıkız, ayağa kalktığında dizlerini tam kullanamaması nedeniyle iki kez de diz uzatma ameliyatı geçirdi.

Engeline rağmen anne ve anneannesinin desteğiyle ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayan Tıkız, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü kazanmayı başardı. Üçüncü sınıfta olan Tıkız, engelli kadrosundan Bodrum Belediyesinde çalışmaya başladı.

Aile bütçesine katkı sağlamanın ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mutluluğunu yaşayan Tıkız, azim dolu yaşam hikayesini AA muhabiriyle paylaştı.

"Yaşama umudumu hiç kaybetmedim"

Tıkız, her sabah sevinçle geldiği işini severek yaptığını söyledi.

Her insan gibi kendisinin de hayalleri olduğunu anlatan Tıkız, okulunu bitirdiğinde imkan verilirse belediyenin daha farklı birimlerinde de çalışmak istediğini dile getirdi.

Tıkız, çocukluğundan beri fizik tedavi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşama umudumu hiç kaybetmedim. Çevremdeki engellilere her zaman 'Aşılmayacak bir şey yoktur' diyorum. Engel raporum yüzde 75 ancak bunu kendi azmimle azalttığımı düşünüyorum. Anneannem benim için çok fedakarlıklar yaptı. Onun hakkını ödeyemem. Beni sırtında taşıyarak bu günlere getirdi. Allah ondan razı olsun."

Tıkız ile ilgilenen anneanne Ummahan Avcı da torununu çok zor şartlarda zaman zaman sırtında taşıyarak doktora götürdüğünü, maddi anlamda yetersiz kalınca vakıf yetkililerinin kendilerine destek olduğunu söyledi.

Okula gittiğinde torununun hep başında beklediğini vurgulayan Avcı, "Tarkan bir gün de olsa askerlik yaptı. Bizi hiç dışlamadılar, hep sahip çıktılar." dedi.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya ise Tıkız'ı bebekliğinden bu yana tanıdığını, onunla gurur duyduğunu belirtti.

Tarkan'ın okulda rol model olduğuna işaret eden Akkaya, "Bazı engelli aileler 'Benim kızımdan oğlumdan ne olur?' deyip çocuklarının rehabilitasyonunu aksatıyor. Ne olur? Tarkan olur. Tarkan bugün okulunu bitirmiş ve işi olan bir delikanlı. Yani herkesin sürdürdüğü hayatı Tarkan da sürdürüyor. Sorumlulukları var. Arkadaşları 'Tarkan ağabey gibi okuyacağım, işe gireceğim' diyor. Kendisi çalışkan ve örnek bir çocuk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı