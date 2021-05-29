Bodrumlu çiftçilere tavuk dağıtımı

Bodrum Ziraat Odası, üreticilerin talebi üzerine yumurta verimi yüksek tavukları sahiplerine teslim etti.

Bodrum Ziraat Odası, üreticilerin talebi üzerine yumurta verimi yüksek tavukları sahiplerine teslim etti.

Bodrum Ziraat Odası'nın iktisadi işletmesi Bodrum Tarım Ziraat (BOTAZ), farklı ölçeklerde üretim yapanlardan gelen talepleri değerlendirerek, yumurta verimi yüksek Atak-S cinsi tavuk temin etti. Balıkesir'den getirilen aşılı 640 tavuk, pazar yerinde sahiplerine dağıtıldı.

Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, yaptıkları çalışmalarla Bodrum'da tarımsal üretiminin çeşitliliğine ve artışına önemli katkılar sağladıklarını söyledi. Başkan Melengeç, "Çevre şartlarına dayanıklı Atak-S tavuğu, Türkiye'nin ilk yerli yumurtacı tavuğu. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yıllar süren ıslah çalışmaları sonucu üretildi. Aşılı olarak temin edilen tavuklara talep oldukça iktisadi işletmemiz üzerinden 2017 yılından beri organizasyonumuzu devam ettirmekteyiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı