Bodrumları su bastı, kaleden kaya parçaları düştü
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Bodrumları su bastı, kaleden kaya parçaları düştü

Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrumları su bastı, kaleden kaya parçaları düştü
12.06.2020 01:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:34

Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman da etkisini devam ettiren sağanak yağış nedeniyle Koyun Baba mahallesindeki 4.Etap TOKİ konutlarındaki 6 blok'un bodrum katını su basarken, Kandiber Kalesi'nden de Çorum Caddesine kaya parçaları düştü. Su baskını nedeniyle göle dönen bodrumlarda temizlik çalışması başlatıldı.

Yağışla birlikte harekete geçtiklerini belirten site yöneticilerinden Yasin Ayal; "Sağanak yağış esnasında hemen duruma müdahale ederek 15 blokun tamamının elektriğini teknisyenimiz ile birlikte kestik. Hemen akabinde YEDAŞ'ı aradık ve selden zarar gören 6 blokun elektrikleri kesilerek blokların önüne set çekilmesi için belediyeyi aradık. Bize belediyenin tek bir kepçesinin olduğu söylenince, ilçede bulunan özel bir hafriyat şirketini arayarak kepçe istedik ve hemen set çalışmalarına başladık. Şuan 6 blokun arkasına selin geldiği yönde toprak set çekilmeye başladı. Durum şuan kontrolümüz altında "dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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