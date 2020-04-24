Bodrum yollar yenileniyor Bodrum Belediyesi korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken, bir yandan da Bodrum genelindeki yollarda geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Bodrum Belediyesi korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken, bir yandan da Bodrum genelindeki yollarda geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde önemli cadde ve sokaklardan başladığı çalışmalarında son bir ayda; Bitez Mahallesi Adliye Caddesi, Yalıkavak Mahallesi Barış Caddesi, Gündoğan Mahallesi Farilya Caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Ekipler ayrıca bu caddelere bağlanan ara sokaklarda da asfalt çalışması yaparken, Bodrum genelinde bozulan bazı yollarda asfalt yama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Yeni asfalt yapılan bu caddelerde ayrıca kaldırım yenileme çalışmaları da devam ediyor. Yapılan bu çalışmalarda toplam 5.7 km yol asfaltlanırken, toplamda 10940 ton asfalt kullanıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gümüşlük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan bölümde asfalt çalışmasına başlarken, İsmet İnönü Caddesi'nde de asfalt kazıma işlemine başladı.

Ekipler 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince normal şartlarda işlek olduğu için asfalt çalışması yapılması zor olan Bodrum Devlet Hastanesi yolu ve otopark alanında ise 25 Nisan 2020 ile 26 Nisan 2020 tarihlerinde yol bakım çalışması yapacak.

Öte yandan Fen İşleri Ekiplerinin çalışmalarını tamamladığı ve zamanla tahrip olarak yol çizgileri silinen yollarda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yol çizgi çalışması yapıldı. Karayolları ekipleri de kendi sorumluluk sahalarında bulunan yollarda çizgi çalışması gerçekleştiriyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA