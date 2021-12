Bodrum yılbaşına hazırlanıyor

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da yılbaşı partisi hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ediyor. 18 Aralık'tan, 3 Ocak'a kadar sürecek olan bir yılbaşı partisi programı hazırlayan Bodrum Belediyesi, günler öncesinden Bodrum'un mahalle ve caddelerinde yeni yıl öncesinde ışıklandırma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından Bodrum'un cadde ve sokakları yılbaşı süsleriyle canlanıyor. Cadde ve meydanları renkli ışıklarla süsleyen ekipler, sokak lambalarının direkleri ile ağaçlara yapılan ışıklandırma çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de özellikle Belediye Meydanı ve Liman bölgesinde yılbaşı ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Kumbahçe Meydanı'ndan Azmakbaşı'na kadar olan kısım ile Dr. Alim Bey, Atatürk, Cevat Şakir, Kale, Neyzen Tevfik ve Cafer Paşa Caddeleri de ışıklandırma çalışmalarıyla renkleniyor. Belediye Meydanı'nda ve belediyenin önünde bulunan yürüyüş yolundaki ağaçlara ve aydınlatma direklerine asılan çeşitli figürlerdeki ışıklandırmalar ise geceleri göz kamaştırıyor.

"Türkiye'nin en iyi yeni yıl partisi"

Sıra dışı adından, eğlence kadrosuna, dekorasyonundan etkinliklerine kadar her yönüyle Türkiye'nin en iyi yeni yıl partisini hazırladıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu yeni yıl partimizden itibaren Bodrum olarak biz, her yeni yıl kutlamamızda tüm dünyaya Happy New Year değil, 'Happy Love Year' diyeceğiz. Bodrum hayatının özeti olan bu güzel kutlama eşliğinde tüm dünyayı, bir sonraki yeni yıl partimize davet edeceğiz. Çünkü aşkla yaşanılan mutlu yıllar, binlerce yıldır Bodrum'da var" dedi.

Buz pateni pisti, atlı karıncalar, hediyelik eşya stantları

Kumbahçe, Hilmi Uran ve Belediye Meydanlarında kurulacak sahnelerde sahne alacak yıldız sanatçıların yanı sıra, yarımada genelinde 100'e yakın sokak sanatçısı müzikseverlerle buluşacak. Yılbaşı partisi programında müziğe birçok etkinlik de eşlik edecek. Meydanlara buz pistleri, atlı karıncalar ve hediyelik eşya stantları kurulacak, başka şehirlerden getirilecek olan karla Bodrum'a kar yağdırılacak. Yılbaşı kostümlü bando yürüyüşü ve volkan gösterileri yılbaşı partisine renk katacak.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen, 18 Aralık akşamı meydanlarda DJ performansları ve sokak sanatçıları ile başlayacak olan yılbaşı şenliğinde Bodrum'a yerli ve yabancı turistlerin akın etmesi bekleniyor. - MUĞLA