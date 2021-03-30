Bodrum yarışseverleri ağırlamaya hazırlanıyor
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Bodrum yarışseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrum yarışseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

TransAnatolia Spor Organizasyonu ve Smyrna Offroad Kulübü tarafından organize edilen, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ile Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Rally Halikarnassos, 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleşecek.

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TransAnatolia Spor Organizasyonu ve Smyrna Offroad Kulübü tarafından organize edilen, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ile Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Rally Halikarnassos, 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleşecek.

2017 yılından bu yana yarışseverleri Bodrum'da ağırlayan ve sezonun ilk Baja yarışı olma özelliğini taşıyan Rally Halikarnassos, bu yıl 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Bodrum'un güzellikleri, bir yanda zorlu parkurları ile Rally Halikarnassos katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak. Otomobil, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde Ralli ve Raid olarak iki ayrı sınıfta gerçekleşecek yarışta yarışçılar, zorlu parkurlar ve özel etaplarda macera dolu dört gün geçirecek.

Yarışla ilgili görüşlerini dile getiren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle gerçekleştiremediğimiz Rally Halikarnassos'u bu yıl üçüncü kez gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sezonun ilk Baja yarışı olma özelliğini taşıyan ve Bodrum'dan başlayarak Muğla'nın farklı noktalarında devam edecek yaklaşık 400 kilometrelik bir etapta gerçekleşecek yarışta kıyasıya bir mücadele yaşanmasını bekliyoruz" dedi.

29 Nisan Perşembe günü idari ve teknik kontrollerin ardından yapılacak seremonik startla başlayacak yarış, 2 Mayıs Pazar günü sona erecek. Rally Halikarnassos'un finish ve kupa töreni Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Bodrum yarışseverleri ağırlamaya hazırlanıyor
Bodrum yarışseverleri ağırlamaya hazırlanıyor
Bodrum yarışseverleri ağırlamaya hazırlanıyor
Bodrum yarışseverleri ağırlamaya hazırlanıyor
Bodrum yarışseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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